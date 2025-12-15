МИД России выразил солидарность с Мадуро и народом Венесуэлы

Венесуэла подвергается «неприкрытому политическому давлению и военному шантажу», утверждает директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. По его словам, Россия поддерживает курс президента Николаса Мадуро.

Господин Щетинин заявил, что российская и венесуэльская стороны действуют «в полном соответствии с договором о стратегическом партнерстве», подписанным Владимиром Путиным и господином Мадуро в мае. «Мы выражаем нашу солидарность с венесуэльским народом, подтверждаем поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленную на защиту национальных интересов и суверенитета родины»,— сказал представитель МИД на российско-венесуэльском молодежном форуме (цитата по ТАСС).

США с сентября наносят удары по судам, которые, по данным американской разведки, причастны к венесуэльским наркокартелям. В результате погибли уже более 80 человек. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются «сменить неугодный режим» Николаса Мадуро. Господин Мадуро заявил, что страна на этом фоне усовершенствовала систему обороны.

