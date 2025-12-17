Рядом с Севастополем сбили 11 воздушных целей

Силы Черноморского флота и ПВО отразили беспилотную атаку ВСУ, всего сбито 11 воздушных целей рядом с Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы Севастополя наготове. Михаил Развожаев просит жителей доверять только официальной информации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над акваторией Черного моря сбили пять беспилотников, над Республикой Крым — три.