Рядом с Севастополем сбили 11 воздушных целей
Силы Черноморского флота и ПВО отразили беспилотную атаку ВСУ, всего сбито 11 воздушных целей рядом с Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали», — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы Севастополя наготове. Михаил Развожаев просит жителей доверять только официальной информации.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над акваторией Черного моря сбили пять беспилотников, над Республикой Крым — три.