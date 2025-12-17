На «УГМК-Арене» откроют массовые катания на коньках с 24 декабря

«УГМК-Арена» в Екатеринбурге открывает первые массовые катания на тренировочной площадке с 24 декабря, сообщили на сайте «УГМК-Арены».

Сеансы катания будут проводиться 24, 25 декабря 2025 года, а также 2, 3, 5, 7, 9 и 11 января 2026 года. Начало каждого сеанса – в 17:00 и 19:00. Стоимость одного часа катания для взрослых составит 1000 руб., льготный билет обойдется в 700 руб. Аренда коньков будет стоить 500 руб. за час.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге 21 декабря состоится торжественное открытие катка на площади 1905 года. Кроме того, Русская медная компания (РМК) 28 декабря откроет в Екатеринбурге зимний фестиваль «Энергия РМК.Зима». В спортивном квартале «Архангел Михаил» запустят двухуровневую горку высотой с девятиэтажный дом, ледовый городок и два катка.

Полина Бабинцева