Звания Героя России с начала спецоперации удостоился 18-й дагестанец

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России полковнику Ярамиру Темирханову, уроженцу Дербентского района Дагестана. Он стал 18-м жителем республики, получившим эту награду с начала специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Фото: Telegram-канал Сергея Меликова

Военнослужащий командует 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой Вооруженных Сил России. Его подразделение с минимальными потерями захватывало ключевые опорные пункты противника и участвовало в освобождении Северска. Командир уже награжден тремя орденами Мужества и званием Героя ДНР. Ему досрочно присвоили звание полковника — на четыре года раньше положенного срока.

Константин Соловьев

