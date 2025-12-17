Совет директоров Warner Bros. рекомендовал отклонить предложение Paramount

Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD) порекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance (PSKY) о покупке акций компании за $108 млрд и поддержать объединение с Netflix. Это следует из пресс-релиза Warner Bros.

«Совет директоров провел еще один анализ и пришел к выводу, что предложение PSKY о выкупе акций по-прежнему уступает предложению о слиянии с Netflix»,— написано в письме, отправленном акционерам. В совете директоров отметили, что условия слияния с Netflix выгоднее, а предложение PSKY налагает на WBD многочисленные значительные риски и издержки.

Предложение от Netflix поступило 5 декабря, стороны договорились заключить сделку за $82,7 млрд. Стриминговая компания предложила приобрести киностудии Warner Bros., HBO Max и канал HBO. 8 декабря о планах приобрести Warner Bros. заявил Paramount, предложив по $30 за каждую акцию напрямую у акционеров компании, а вся студия оценивается в $108,4 млрд. Как ранее сообщали источники The Wall Street Journal, предложение Paramount истекает 8 января 2026 года.

Глава Paramount Дэвид Эллисон пообещал Белому дому внести «радикальные изменения» в работу телеканала CNN (принадлежит WBD), если администрация Дональда Трампа поддержит покупку им Warner Bros.