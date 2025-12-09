WSJ: глава Paramount пообещал Трампу «радикально изменить» CNN за помощь в покупке Warner Bros.
Глава Paramount Дэвид Эллисон пообещал Белому дому внести «радикальные изменения» в работу телеканала CNN, если администрация Дональда Трампа поддержит покупку им Warner Bros. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Дэвид Эллисон
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Как стало известно изданию, после объявления о сделке между Netfix и Warner Bros. Дэвид Эллисон позвонил президенту Трампу и заявил, что она подрывает конкуренцию. Во время поездки в Вашингтон (округ Колумбия) господин Эллисон якобы заверил представителей администрации Трампа, что наведет порядок в CNN, если владеющая телеканалом Paramount купит Warner Bros. Предложение о «радикальных изменениях» в CNN может очень понравиться Дональду Трампу, который постоянно критикует телеканал и призывает сменить его собственника, а также внесения изменений в программу.
5 декабря Netflix договорился о выкупе студии Warner Bros., а также канала и стриминга HBO. Сумма сделки составила $82,7 млрд. Тем самым Netflix получил бы доступ к портфелю кино и сериалов, включая фильмы по «Гарри Поттеру», «Игре престолов» и другие. Накануне о планах приобрести Warner Bros. также сообщил Paramount и предложил на $18 млрд больше. Как следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, попытка Paramount враждебно поглотить Warner Bros. спонсируется рядом инвесторов, среди которых и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.