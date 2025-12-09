За попыткой Paramount купить Warner Bros. стоит зять Дональда Трампа

Попытка Paramount Skydance враждебно поглотить Warner Bros. Discovery (WBD) спонсируется рядом инвесторов, среди которых оказался и зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, следует из заявки Paramount, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ранее президент США дал понять, что намерен заблокировать сделку Warner Bros. с Netflix.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Джаред Кушнер

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

5 декабря Netflix объявил, что покупает у WBD стриминговый сервис HBO Max, киностудии и другие подобные активы за $82,7 млрд. Тем самым Netflix получил бы доступ к портфелю кино и сериалов WBD и HBO Max, включая фильмы по «Гарри Поттеру», «Игре престолов» и другие. Однако многие раскритиковали эту сделку, а господин Трамп заявил, что это соглашение требует пересмотра, так как создает компанию со «слишком большой долей рынка».

Накануне Paramount сообщила, что предпринимает попытку враждебного поглощения WBD, так как все предыдущие шесть предложений за 12 недель, отправленные руководству Warner Bros., «остались без должной реакции». Paramount пытается выкупить акции WBD по $30 за каждую напрямую у акционеров компании, а вся студия оценивается в $108,4 млрд.

Согласно заявке Paramount, предложение по поглощению WBD поддерживают соучредитель Oracle Ларри Эллисон (отец основателя Paramount Skydance Дэвида Эллисона), RedBird Capital Partners, суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби, а также инвесткомпания Affinity Partners, принадлежащая Джареду Кушнеру. Объем инвестиций зятя Дональда Трампа в эту сделку не раскрывается.

Кирилл Сарханянц