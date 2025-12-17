В аппарат омбудсмена обратились восемь обманутых уральцев, оставшихся без жилья

В Свердловской области участились случаи мошенничества с жильем, в результате которых продавцы остаются без квартир. Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, к ней обратились восемь женщин, которые остались без жилья.

«У нас появился такой термин даже "ведомый продавец". Это когда мошенники ведут человека до продажи квартиры. Квартиру эту они не продают добросовестному приобретателю. Они берут ее себе за бесценок, по сути. Да, доказать очень тяжело, что человек продавал квартиру под влиянием этих непонятных сил. У нас сегодня восемь обращений ведомых продавцов, оставшихся без жилья»,— рассказала на пресс-конференции госпожа Мерзлякова.

Среди обманутых — интеллигентные женщины среднего возраста, которые ранее не сталкивались с подобными преступлениями.

Для решения проблемы, по мнению уполномоченного, необходимо разработать четкие критерии, позволяющие определить, что сделка была совершена недобросовестно. «От меня, как от члена Совета по правам человека, ушло предложение о том, что нужно выработать критерии недобровольности сделок. Если мы это не сформируем, то ведомый продавец продолжит ошибаться»,— сказала Татьяна Мерзлякова.

Госпожа Мерзлякова уточнила, что случаев, подобных ситуации Ларисы Долиной, где покупатель квартиры остался и без денег, и без жилья, в Свердловской области нет.

Ранее в Екатеринбурге суд утвердил мировое соглашение по делу о продаже квартиры из-за аферистов.

Мария Игнатова