Главней всего суды вне дома

В Екатеринбурге суд утвердил мировое соглашение по делу о квартире, которую студентка продала под давлением мошенников. 20-летняя девушка принудительно продала квартиру за 3,6 млн руб. под воздействием аферистов, выдававших себя за сотрудников силовых ведомств. Позже она обратилась в суд и попросила признать договор купли-продажи недействительным. Покупатель в ответ на это подал встречный иск. В процессе судебных разбирательств сторонам удалось заключить мировое соглашение: покупателю вернуть деньги, а обманутой студентке – свою квартиру. Юристы заявляют, что обстоятельства этого спора схожи с судами певицы Ларисы Долиной.



Октябрьский райсуд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о продаже квартиры под влиянием мошенников. По данным пресс-службы судов Свердловской области, 20-летняя студентка Анна (имя изменено) из Челябинска продала однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3,6 млн руб. в результате действий аферистов, выдававших себя за сотрудников силовых ведомств.

Суд установил, что летом этого года на студентку вышли мошенники, которые представились сотрудниками службы технической поддержки «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ. Под предлогом сотрудничества с правоохранительными органами для предотвращения финансирования терроризма они запугали студентку и принудили ее оформить договор купли-продажи ее квартиры.

По данным «Ъ-Урал» девушка получила от покупателя 3,6 млн руб., из них 300 тыс. руб. передала риелторам, которые были в связке с мошенниками. Успела ли девушка передать всю сумму мошенникам — неизвестно.

После сделки девушка обратилась с иском в суд и попросила признать недействительным договор купли-продажи, заключенный между ней и покупателем, применив последствия недействительности сделки. Покупатель в ответ подал встречный иск и потребовал снять бывшую собственницу квартиры с регистрационного учета. В итоге оба иска были объединены в одно производство.

Во время судебных процессов покупатель вошел в положение истицы и в суде согласился на обмен при условии возврата денег. Так, утвержденное судом мировое соглашение предусматривает, что покупатель отчуждает право собственности на квартиру в пользу матери 20-летней студентки. Расчет в размере 3,6 млн руб. будет проходить через безотзывный покрытый аккредитив, что гарантирует безопасность взаиморасчетов.

«Жилье вернется в семью пострадавшей студентки, а покупатель получит обратно свои деньги. Суд прекратил производство по делу на условиях заключенного соглашения»,— прокомментировали в суде.

По мнению генерального директора национальной юридической компании «Митра», члена совета «Международной ассоциации юристов и консультантов» Юрия Мирзоева, разрешение этой ситуации через мировое соглашение является образцово-показательным и наиболее удачным исходом для всех добросовестных участников. «Суд, утвердив такое соглашение, избежал длительной и неоднозначной тяжбы. Подобные судебные разбирательства стали встречаться чаще на фоне роста волны мошенничеств. Этот случай напрямую соотносится с резонансным "эффектом Долиной", но в отличие от недобросовестного поведения Долиной, которая с помощью судов переложила ответственность за свои ошибки на добросовестного покупателя, в данном деле стороны проявили порядочность и справедливо разрешили данный спор»,— считает Мирзоев.

В прошлом году певица Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 млн руб. Она заявляла, что совершила сделку под влиянием мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул ей квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность этого решения. Однако покупательница жилья Полина Лурье, не знавшая о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть уплаченные за недвижимость средства, оставшись без квартиры и без денег. А к Ларисе Долиной вернулась в собственность квартира без возложения на нее обязанности произвести возврат денежных средств.

Обстоятельства спора в екатеринбургском суде аналогичны тем, которые составили предмет спора в деле Ларисы Долиной, считает юрист Enforce Law Company Ирина Фиц.

«Однако в этой ситуации продавцу и покупателю удалось договориться, соблюсти баланс интересов обеих сторон спора. Таким образом, посредством заключения мирового соглашения стороны условно осуществили двустороннюю реституцию, предписанную законом как последствие недействительной сделки, вернув все полученное по ней. А риск перечисления денежных средств мошенникам был принят на себя продавцом, поскольку он был в праве распорядиться ими любым образом»,— резюмировала она.

Мария Игнатова