В Крыму утилизируют около 911 т мазута, собранного после крушения танкеров

В Республике Крым на утилизацию передано около 911 т нефтепродуктов, собранных в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации на побережье после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отправленная на утилизацию партия мазута прошла комплексную многоэтапную переработку. Более 800 т отходов обезврежено биологическим методом с применением современных технологий — путем биоремедиации. В отходы внесли нефтеокисляющие микроорганизмы, после чего началось разложение углеводородов нефти и нефтепродуктов. По информации из протоколов аккредитованных лабораторий, обезвреживание нефтепродуктов прошло успешно.

Отходы, которые не поддались биологической утилизации, отправили на термическое обезвреживание на специализированную площадку, расположенную на территории Белогорского района.

«Весь процесс проходил под контролем надзорных органов», — подчеркнул Сергей Аксенов.

«Ъ-Кубань» писал, что в Керченском проливе собрали более 90% разлившегося мазута. Всего собрано 185 тыс. т мазута, смешанного с грунтом и песком, из которых 160 тыс. т уже утилизированы.

Алина Зорина