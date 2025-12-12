В Керченском проливе собрали более 90% разлившего мазута

Более 90% разлившегося в районе Керченского пролива мазута собрано, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, всего собрано 185 тыс. тонн мазута, смешанного с грунтом и песком, из которых 160 тыс. тонн уже утилизированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Савельев отметил, что с весенне-летнего сезона в зоне аварии работает сводная группировка водолазов МЧС и Минтранса России из 183 человек, а также специально оборудованные суда, инжекторные установки и волонтеры. В подводной части находятся нос и корма одного из танкеров, где еще около 3 тыс. тонн мазута. Для локализации оставшейся части еженедельно проводятся исследования; течи нет.

По решению правительственной комиссии для окончательной ликвидации последствий используются коффердамы, один из которых уже установлен, еще два находятся в работе. Каждый коффердам по размеру сопоставим с пятиэтажным жилым домом.

Вячеслав Рыжков