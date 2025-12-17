Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Девочку, пострадавшую при атаке БПЛА в Запорожье, доставили в Крым

Девочка, получившая ранения при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Каменке-Днепровской Запорожской области, переведена для лечения в детскую больницу Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь»,— отметили в ведомстве.

Ребенок доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое, но стабильное. Девочке оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что состояние двух детей, пострадавших в ноябрьской аварии на Крымском мосту, улучшилось до удовлетворительного.

Анна Гречко

