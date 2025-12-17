Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту

Состояние двух детей, пострадавших в ноябрьской аварии на Крымском мосту, улучшилось до удовлетворительного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

8 ноября легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением при попытке обгона пассажирского автобуса на автодорожной части Крымского моста. В результате аварии погибли два человека, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Дети, пострадавшие в ДТП 8 ноября на Крымском мосту, в настоящее время продолжают стационарное лечение. На данный момент их состояние удовлетворительное»,— сообщили в минздраве.

Как писал «Ъ-Кубань», водитель Mercedes не справился с управлением во время обгона пассажирского автобуса. Машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Южная транспортная прокуратура совместно с прокуратурой Республики Крым контролирует расследование обстоятельств происшествия.

Анна Гречко