Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту
Состояние двух детей, пострадавших в ноябрьской аварии на Крымском мосту, улучшилось до удовлетворительного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Республики Крым.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
8 ноября легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением при попытке обгона пассажирского автобуса на автодорожной части Крымского моста. В результате аварии погибли два человека, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.
«Дети, пострадавшие в ДТП 8 ноября на Крымском мосту, в настоящее время продолжают стационарное лечение. На данный момент их состояние удовлетворительное»,— сообщили в минздраве.
Как писал «Ъ-Кубань», водитель Mercedes не справился с управлением во время обгона пассажирского автобуса. Машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Южная транспортная прокуратура совместно с прокуратурой Республики Крым контролирует расследование обстоятельств происшествия.