В Ростове-на-Дону 1,3 тысячи домов остались без отопления из-за аварии на РТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону без отопления и горячей воды остались жители 1375 домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключения связаны с ремонтными работами на Ростовской ТЭЦ-2, где был обнаружен дефект теплофикационного оборудования. Работы специалисты планируют завершить до конца суток.

Константин Соловьев

