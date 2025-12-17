С организатора отмененного концерта Стаса Михайлова на Урале взыскали 2 млн

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области — с ООО «Рок Фест» взыскали более 2 млн руб. в пользу 119 покупателей билетов на концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге, который после нескольких переносов был отменен. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заседание прошло 11 декабря. Организатор несостоявшегося концерта должен будет выплатить сумму, в которую вошли стоимость оплаченных билетов, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителей, компенсации морального вреда в пользу каждого потребителя, штраф и сервисный сбор.

После двух переносов и отмены концерта Стаса Михайлова в 2024 году организатор перестал выходить на связь, на требования потребителей о возврате стоимости билетов не отвечал. Роспотребнадзор направлял организатору предложение об удовлетворении требований потребителей, но ООО «Рок Фест» его проигнорировало.

По словам певца, организатор концерта ООО «РокФест» не исполнил обязательства по договору, хотя билеты хорошо продавались. О подготовке коллективного иска из-за отмены концерта Роспотребнадзор объявил в начале декабря прошлого года: к концу месяца к иску присоединились более 100 человек. Ведомство на суде представляло интересы потребителей.

