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К иску из-за отмены концерта Стаса Михайлова присоединились свыше 100 уральцев

В Роспотребнадзор Свердловской области поступило более 100 заявлений о присоединении к иску из-за отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге, сообщили в региональном ведомстве.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Стас Михайлов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Управление Роспотребнадзора направило предложение о досудебном урегулировании спора организатору концерта ООО «РокФест». Компании предлагается вернуть деньги за билеты и сервисные сборы в течение 10 дней с момента получения предложения. Если организатор не выполнит требования, ведомство намерено обратиться в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для защиты интересов потребителей.

Напомним, концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге переносили несколько раз — в последний раз его перенесли на 26 октября, но в итоге он был отменен. По словам певца, ООО «РокФест» не исполнил обязательства по договору, хотя билеты хорошо продавались. О подготовке коллективного иска из-за отмены концерта Роспотребнадзор объявил в начале декабря: для этого не менее 20 купивших билеты должны были подать заявления до 27 декабря.

Ирина Пичурина

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