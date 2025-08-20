Суд рассмотрит иск к организатору сорванного концерта Стаса Михайлова на Урале

Иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области к организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге рассмотрит Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в ведомстве. Заседание состоится 21 октября.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Стас Михайлов

Специалисты управления Роспотребнадзора будут представлять интересы группы потребителей в суде очно, при этом пострадавшие также могут присутствовать на заседании.

Напомним, концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге переносили несколько раз — в последний раз его перенесли на 26 октября 2024 года, но в итоге он был отменен. По словам певца, организатор концерта ООО «РокФест» не исполнил обязательства по договору, хотя билеты хорошо продавались. О подготовке коллективного иска из-за отмены концерта Роспотребнадзор объявил в начале декабря: к концу месяца к иску присоединились более 100 человек.

Ирина Пичурина