Минздрав назвал благополучной ситуацию по гриппу и ОРВИ в Подмосковье

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье находится под контролем и оценивается как благополучная, сообщила главный эпидемиолог Минздрава области Зинаида Труш. Региональный Роспотребнадзор заявил, что информация об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье не соответствует действительности.

По данным Минздрава, в области фиксируют сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Он начался примерно на две недели раньше обычного, но это, как утверждает госпожа Труш, не говорит об осложнении эпидситуации. При этом уровень заболеваемости якобы остается ниже эпидемического порога на 59%.

«В медицинских организациях Московской области развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости»,— прокомментировала эпидемиолог.

В управлении Роспотребнадзора по области также заявили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом «находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений». По данным ведомства, в большинстве случаев заболевания — легкой и средней тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших. Против гриппа привито более 62% населения региона.

Всемирная организация здравоохранения назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России. На прошлой неделе в Дагестане два человека умерли от этого гриппа. Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости гриппом в период новогодних праздников. Опрошенные “Ъ” эксперты прогнозируют дальнейший подъем заболеваемости в связи с приближающимся потеплением.

