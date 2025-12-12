Два человека умерли в Дагестане от гонконгского гриппа

В Дагестане умерли два человека от последствий гонконгского гриппа. Об этом сообщили «РИА Новости» в профильных службах региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, в регионе зарегистрирован 61 случай гонконгского гриппа.

Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Летальность болезни составляет не более 0,5%.

Среди симптомов — резкое повышение температуры тела до 39–40°C, озноб, ломота в теле, головная боль, головокружение, общая слабость, сонливость, боль в горле и кашель.