Роспотребнадзор ждет роста заболеваемости гриппом на новогодних праздниках

Во время новогодних праздников в России ожидается значительный подъем заболеваемости гриппом, в том числе и гонконгским, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пожаловалась, что россияне несвоевременно обращаются за медпомощью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам госпожи Поповой, эпидемиологический сезон по гриппу в этом году начался достаточно рано. Она заявила, что заболевшие приходят за медпомощью тогда, «когда бывает поздно, при тяжелом развитии» болезни.

«Максимальное развитие (заболеваемости.— "Ъ") может наступить к началу новогодних праздников... Мы сейчас делаем все, чтобы взять контроль развитие ситуации, хоть пика заболеваемости и не отмечается»,— сказала глава Роспотребнадзора на научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям (цитата по ТАСС).

За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 19,3%. По данным Роспотребнадзора, с 1 по 7 декабря зарегистрировано 23,4 тыс. случаев гриппа. Заболеваемость COVID-19 этот период выросла на 13,7% (11 тыс. случаев).

