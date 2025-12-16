Гонконгскому гриппу подкинули тепла

Доминирующий в этом сезоне так называемый гонконгский грипп давно известен, изучен и поддается лечению — об этом 16 декабря заявили в Роспотребнадзоре. В большинстве случаев болезнь протекают в легкой форме, госпитализации редки, а используемая вакцина эффективна против циркулирующего штамма. Опрошенные “Ъ” эксперты прогнозируют дальнейший подъем заболеваемости гриппом, в том числе в связи с приближающимся потеплением.

В России продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, но за прошедшую неделю темпы прироста замедлились примерно на треть. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Роспотребнадзор. Большинство случаев заболевания гриппом — легкие и средней тяжести: на них приходится 99,5% всех диагнозов. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается, по оценкам ведомства, низкой — 1,8%.

В начале декабря Роспотребнадзор сообщал, что среди вирусов гриппа доминирует подтип гриппа А — H3N2 (на него приходилось порядка 80% случаев), который, по прогнозам, сохранит доминирующие позиции с учетом низкой активности в прошлом эпидсезоне. При этом эксперты подчеркивают: речь не идет о новом вирусе или какой-то «неожиданной» инфекции. Этот штамм был впервые зафиксирован еще в 1968 году в Гонконге и быстро распространился по всему миру, получив название «гонконгский». От пандемии, спровоцированной этим вариантом гриппа, в 1968–1970 годах умерло от одного до четырех миллионов человек по всему миру. С тех пор он регулярно возвращается в виде сезонных вспышек, меняя отдельные свойства, но сохраняя общую структуру.

Это подтверждает и мировая статистика: как сообщили 16 декабря в ВОЗ, с середины августа текущего года во всем мире возросла доля случаев заболевания гриппом, вызванным штаммом H3N2. Ранний (раньше эпидсезона) подъем заболеваемости характерен для этого штамма. В настоящее время он является доминирующим типом вируса в европейском регионе, на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

Среди симптомов гонконгского гриппа врачи выделяют резкое повышение температуры до 39–40 градусов, слабость, боль в горле и кашель, головную боль, особенно в области лба и висков.

От его последствий, по официальным данным, в России умерли уже два человека. При этом Роспотребнадзор заявляет, что «критических» мутаций в ходе исследований образцов вирусов не обнаружено — все изученные варианты сохраняют чувствительность к противовирусным препаратам и распознаются всеми тест-системами. В надзорной службе подчеркнули, что вакцина, применяемая в текущем эпидсезоне, защищает от гриппа. Проведенные на животных и специальных культурах клеток эксперименты показали, что сыворотки привитых имеют защитные уровни антител. Также проверена эффективность вакцины против «гонконгского» H3N2. В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодняшний день в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито более 80,4 млн граждан — это 54,5% населения страны. Заболевают среди привитых минимальное число граждан — 0,004%: эти показатели соотносятся с предыдущими годами и подтверждают эффективность иммунизации.

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков подтверждает позицию Роспотребнадзора: заражаются гриппом (в том числе гонконгским) в основном не привитые граждане. При этом охват вакцинацией от гриппа в популяции, по оценке эксперта, остается низким, а количество прививок — «удручающее низким». «Поэтому грипп будет распространяться дальше, с учетом того, что эта инфекция достаточно летучая и очень заразная,— прогнозирует господин Поздняков.— Погода также способствует распространению: теплые температуры без морозов в диапазоне от +10 до -10°C создают благоприятные условия для циркуляции любых респираторных инфекций, и гриппа в частности».

Гонконгский грипп не является «новым» или принципиально более опасным, чем другие штаммы гриппа А, но он отличается резким началом, высокой температурой и выраженной интоксикацией, поясняет “Ъ” врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Такой штамм считают более «тяжелым» из-за высокой частоты осложнений — прежде всего пневмонии, бронхита и ЛОР-инфекций, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

«Важно при первых симптомах незамедлительно обращаться к врачу и придерживаться рекомендаций»,— отмечает руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. Она напоминает и про важность вакцинации: даже в случае заражения привитые граждане имеют менее выраженные симптомы, более легкое и быстрое течение, а самое главное — минимальные риски серьезных осложнений, говорит эксперт.

В Роспотребнадзоре призвали россиян соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска.

Наталья Костарнова