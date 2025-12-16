ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России

С середины августа в мире возросла доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом H3N2 (получил название «гонконгский грипп»), сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его данным, сейчас этот штамм является доминирующим в России.

Как уточнили в ВОЗ, этот вирус также доминирует в Европе: на его долю приходится 80–90% выявленных случаев заболевания. «H3N2 также является доминирующим подтипом вируса гриппа в Российской Федерации. Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона»,— рассказали «РИА Новости» в ВОЗ.

Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание. Летальность болезни составляет не более 0,5%. В числе симптомов: резкое повышение температуры тела до 39–40°C, озноб, ломота в теле, головная боль, сонливость, боль в горле и кашель.

Роспотребнадзор сообщал, что в период новогодних праздников в России ожидается рост заболеваемости гриппом, в том числе гонконгским. На прошлой неделе два человека умерли в Дагестане от этого гриппа.