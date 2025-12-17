В Казахстане могут ввести наказание за одобрение атаки на КТК

Депутат мажилиса казахстанского парламента от партии Amanat Айдос Сарым призвал привлечь к уголовной ответственности граждан, которые в социальных сетях поддерживают удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму и другим объектам инфраструктуры. По мнению парламентария, такие действия следует квалифицировать по статьям о пропаганде терроризма и государственной измене, пишет «Интерфакс».

Господин Сарым отметил, что атаки на КТК могут причинять республике ущерб до 500 млн долларов ежемесячно. Депутат также потребовал организовать разъяснительную работу среди населения о недопустимости подобных призывов.

«После случившегося на КТК в социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства инфраструктуру. Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам»,— заявил парламентарий.

29 ноября безэкипажный морской катер атаковал терминал КТК в Новороссийске. В результате удара в выносном причальном устройстве образовалась пробоина размером 3 на 2 с половиной м, восстановление оборудования признали невозможным.

Как писал «Ъ-Кубань», власти Казахстана ускорили поставку двух новых причальных устройств — оборудование доставят в январе вместо запланированного апреля. Через КТК проходит свыше 80% экспорта казахстанской нефти. Повреждение инфраструктуры консорциума может снизить нефтяной экспорт республики в 2026 году.

