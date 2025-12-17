В Казахстане могут ввести наказание за одобрение атаки на КТК
Депутат из Казахстана предложил судить граждан за одобрение атак на КТК
Депутат мажилиса казахстанского парламента от партии Amanat Айдос Сарым призвал привлечь к уголовной ответственности граждан, которые в социальных сетях поддерживают удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму и другим объектам инфраструктуры. По мнению парламентария, такие действия следует квалифицировать по статьям о пропаганде терроризма и государственной измене, пишет «Интерфакс».
Фото: cpc.ru
Господин Сарым отметил, что атаки на КТК могут причинять республике ущерб до 500 млн долларов ежемесячно. Депутат также потребовал организовать разъяснительную работу среди населения о недопустимости подобных призывов.
«После случившегося на КТК в социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства инфраструктуру. Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам»,— заявил парламентарий.
29 ноября безэкипажный морской катер атаковал терминал КТК в Новороссийске. В результате удара в выносном причальном устройстве образовалась пробоина размером 3 на 2 с половиной м, восстановление оборудования признали невозможным.
Как писал «Ъ-Кубань», власти Казахстана ускорили поставку двух новых причальных устройств — оборудование доставят в январе вместо запланированного апреля. Через КТК проходит свыше 80% экспорта казахстанской нефти. Повреждение инфраструктуры консорциума может снизить нефтяной экспорт республики в 2026 году.