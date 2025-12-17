Суд оставил до апреля под домашним арестом экс-замгубернатора Югры Шипилова

Городской суд Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля бывшему первому заместителю губернатора региона Алексею Шипилову, сообщили в пресс-службе судов региона. Заседание состоялось 16 декабря. Защита и Шипилов просили изменить меру на запрет определенных действий.

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

Начато судебное следствие, подсудимому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В подготовительной части заседания суд отказал в удовлетворении заявления отвода судье стороной защиты «по мотиву заинтересованности в исходе дела». Кроме того, защита ходатайствовала о возвращении уголовного дела прокурору, посчитав, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями — суд также отказал в удовлетворении, не найдя оснований для возвращения дела.

Судебное заседание отложили на 27 января.

Экс-замгубернатора задержали в феврале. Ему предъявлено обвинение в получении взятки 7,5 млн руб. за общее покровительство одной из управляющих компаний города Нижневартовска. Сначала его поместили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили и поместили под домашний арест. В декабре для участия в судебном заседании его перевезли из Ханты-Мансийска в Сургут.

Ирина Пичурина