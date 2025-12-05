Экс-замгубернатора ХМАО Шипилова перевезут в Сургут для участия в суде

Сургутский городской суд изменил место исполнения ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексею Шипилову, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры Алексей Шипилов

Алексей Шипилов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В заседании он участвовал по видеосвязи, которую организовал Ханты-Мансийский районный суд.

Адвокат просил заменить домашний арест на запрет определенных действий, но суд оставил ходатайство без удовлетворения. При этом, согласно решению суда, под домашним арестом Шипилов будет находиться не в Ханты-Мансийске, а в Сургуте. Остальные установленные запреты и ограничения оставлены без изменения. Следующее судебное заседание назначено на 16 декабря.

Экс-замгубернатора предъявлено обвинение в получении взятки 7,5 млн руб. за общее покровительство одной из управляющих компаний города Нижневартовска. Его задержали в феврале. Сначала его поместили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили и поместили под домашний арест. В ноябре Сургутский городской суд перенес начало рассмотрения дела на декабрь, так как Шипилов был в Ханты-Мансийске, но инспекция отказалась перевозить его в Сургут.

Ирина Пичурина