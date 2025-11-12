«Трамп размышляет о возможной смене режима»

Военно-морское командование США сообщило, что один из крупнейших и самых современных авианосцев страны USS «Джеральд Р. Форд» вошел в зону ответственности южного командования ВМС США, куда входит и Венесуэла. Крупнейшее наращивание военной мощи США в регионе со времен Панамского кризиса 1989 года вызвало заметную реакцию в мировых СМИ, которые опасаются эскалации конфликта между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авианосец USS «Джеральд Р. Форд»

Фото: U.S Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Reuters Авианосец USS «Джеральд Р. Форд»

Фото: U.S Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Reuters

Венесуэла отдает приказ о массовой мобилизации в связи с приближением американского авианосца

Наращивание военно-морских сил США подогревает слухи о том, что администрация Трампа намерена резко усилить свою смертоносную кампанию по борьбе с наркотиками. Это развитие событий, хотя и прогнозировалось несколько недель назад, несомненно, усилит чувство тревоги, ощущаемое в некоторых кругах Конгресса, поскольку президент Дональд Трамп начал размышлять о возможной смене режима в Венесуэле. По словам экспертов, огневой потенциал ударной группы авианосца (обычно «Форд» оснащен десятками истребителей и другими видами мощного вооружения) представляется чрезмерным для того типа ударов, которые американские силы наносили с начала сентября по предполагаемым судам, перевозящим наркотики.

Наша история не станет вымыслом

Президент Трамп хочет создать условия, которые заставили бы народ свергнуть Мадуро. Но вместо этого условия оказались настолько невыносимыми, что люди уехали, и многие оказались в США. Теперь Трамп обвиняет Мадуро в проблеме, которую он сам и создал.

Но мы пока еще здесь. И мы пытаемся объяснить, что из себя представляет Венесуэла, работаем над тем, чтобы наша история не стала вымыслом.

Прибытие американского авианосца усиливает напряженность в отношениях с Венесуэлой

Прибытие «Джеральда Р. Форда» для усиления заявленной Вашингтоном операции против наркотрафика совпадает с проведением военных учений в Венесуэле и осуждением со стороны России, союзника Каракаса, американских авиаударов по судам предполагаемых наркоторговцев. Параллельно заявлению Пентагона армия Венесуэлы объявила о «комплексном» развертывании сил по всей стране. Правительство и раньше неоднократно объявляло о военных маневрах в стране. Они громко анонсируются властями в СМИ, но не всегда заметны на местах.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Самый большой в мире авианосец достиг вод Латинской Америки

ВМС США называют его «самой боеспособной, самой адаптируемой и самой смертельной боевой платформой в мире». И теперь этот самый большой авианосец в мире, «Джеральд Р. Форд», достиг нового пункта назначения: зоны операций Южного военного командования США. ВМС не раскрывают точного местонахождения авианосца. Зона ответственности Южного командования охватывает Карибское море и воды, граничащие со странами Центральной и Южной Америки. Это означает, что пока не ясно, находится ли авианосец в Карибском море, или в каком-то другом месте зоны ответственности.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик