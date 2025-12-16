Открытие двух новых поликлиник в Казани и запрет на продажу энергетиков в вузах и больницах

В Казани открыли две поликлиники — в ЖК «Весна» Советского района и микрорайоне «Волжские просторы» Приволжского района. Строительство обошлось в 1,66 млрд и 880 млн руб. соответственно. На церемонии открытия персоналу вручили ключи от девяти машин скорой помощи.

Комитет Госсовета Татарстана одобрил запрет на продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Штрафы составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 150 тыс. руб. для юрлиц.

Следственный отдел СКР по Татарстану прекратил уголовное дело по заявлению псевдопсихолога Марселя Сультеева о преступлении в отношении его сына. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Сам Марсель Сультеев обвиняется в изнасиловании и мошенничестве.

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между Сбербанком и ГК «Сокол» на 529,8 млн руб. Компания будет выплачивать по 5 млн руб. ежемесячно до конца 2026 года, окончательный расчет запланирован на 28 апреля 2027 года. Ранее банк требовал признать банкротом группу и ее владельца на 959 млн руб.

За навигационный период из Татарстана экспортировали 209 тыс. тонн зерна, из которых 87,6% отправлено на международные рынки. Крупнейшим покупателем стал Иран — 41,1 тыс. тонн.

На реконструкцию тепловых сетей в Московском районе Казани выделят 131,2 млн руб. Работы на улицах Окольная, Восстания и Бакалейная пройдут с 16 июня по 30 сентября 2026 года.

Анар Зейналов