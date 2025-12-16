На реконструкцию тепловых сетей в Казани выделят 131,2 млн рублей

На модернизацию тепловых сетей в Московском районе Казани направят около 131,2 млн руб. Информация об этом опубликована в тендере на сайте госзакупок.

Работы должны выполнить в период с 16 июня по 30 сентября 2026 года. Планируется модернизировать тепловые сети на ул. Окольная, Восстания и Бакалейная.

Реконструкцию планируют провести в шесть этапов. Заказчиком работ является АО «Татэнерго». Компании принадлежат Казанская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также филиал «Казанские тепловые сети».

Диана Соловьёва