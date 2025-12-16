Госсовет РТ одобрил запрет на продажу энергетиков в образовательных и медучреждениях

Комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству одобрил законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Запрет распространяется на здания, используемые для образовательной и медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры, физкультуры и спорта. Кабинет министров Татарстана получит право ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления граждан на время проведения публичных и спортивных мероприятий.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Контроль возложат на Госалкогольинспекцию Татарстана.

По данным Минэкономики республики, в Татарстане 2,1 тыс. предпринимателей реализуют энергетические напитки. До вступления закона в силу у них будет возможность распродать товар и оптимизировать ассортимент.

Введение запретов объясняется негативным воздействием энергетиков на здоровье. Регулярное употребление может нанести вред сердечно-сосудистой системе, вызвать обострение нервных и психических заболеваний, говорится в пояснительной записке.

Анар Зейналов