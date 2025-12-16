СК прекратил дело по заявлению обвиняемого в изнасилованиях Марселя Сультеева

Лаишевский отдел СК прекратил уголовное дело, возбужденное по заявлению псевдопсихолога Марселя Сультеева о насильственных действиях в отношении его малолетнего сына. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

СК прекратил дело по заявлению обвиняемого в изнасилованиях псевдопсихолога

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

На старте судебного процесса 12 декабря Марсель Сультеев (обвиняемый в совершении преступлений по ст. 131, ст. 132 и ст. 159 УК РФ) заявил журналистам, что некая семья совершила в отношении его шестилетнего сына действия, подпадающие под ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По сообщениям подобного рода проверка начинается немедленно, пояснили «Ъ Волга-Урал» источники в правоохранительных органах. Дело было возбуждено 13 сентября 2025 года в отношении неустановленной группы лиц. В материалах имелось лишь заявление Марселя Сультеева и его жены.

По данным «Ъ Волга-Урал», в ходе следствия проводились проверки, в том числе на полиграфе. Подтверждений фактам, изложенным супругами Сультеевыми, не нашлось.

Марселя Сультеева обвиняют в совершении преступлений по ст. 131 (изнасилование), ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Следствие установило, что он представлялся кандидатом психологических наук, не имея специального образования и медицинской лицензии. Три клиентки обвинили его в принуждении к действиям сексуального характера в январе 2025 года. Процесс проходит в закрытом режиме. Суд продлил содержание под стражей до 17 мая 2026 года.

Виктор Штерн