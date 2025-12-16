Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между ПАО «Сбербанк» и ООО «Группа компаний „Сокол“» в рамках дела о банкротстве казанской компании. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский «Сокол» и «Сбербанк» утвердили мирное соглашение по иску на 529,8 млн

С заявлением о признании должника несостоятельным в суд обращался Сбербанк. «Группа компаний „Сокол“» признала обязательства по двум кредитным договорам на общую сумму 529,8 млн руб. В эту сумму входят просроченный основной долг, проценты и неустойки по обоим кредитным соглашениям.

Согласно условиям мирового соглашения, выплаты начнутся с 28 ноября 2025 года. До 28 ноября 2026 года компания будет перечислять по 5 млн руб. ежемесячно в счет основного долга и процентов. С конца 2026 года к этой сумме добавятся начисленные проценты, а окончательный расчет по основному долгу, а также погашение просроченных процентов и неустоек запланированы на 28 апреля 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Сбербанк» подал иски о признании банкротами ГК «Сокол» и ее учредителя Дмитрия Соколова. Общая сумма требований банка к группе компаний и ее владельцу оценивалась примерно в 959 млн руб.

ГК «Сокол» занималась перевозкой негабаритных грузов и крупногабаритной техники по России и странам СНГ. Компания также являлась главным спонсором казанского футбольного клуба «Сокол». В июле 2024 года клуб был продан компании Urban University за 5,3 млн руб., последний матч команда провела в июле текущего года, после чего клуб был закрыт.

Анна Кайдалова