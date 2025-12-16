РЕН ТВ: в охранявшее школу в Одинцово ЧОП пришли с обысками

Силовики проводят обыски в офисе Частного охранного предприятия (ЧОП) «ЩИТ». Оно занималось охраной школы в подмосковном Одинцово, где сегодня 15-летний ученик зарезал ребенка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Канал отмечает, что под защитой «ЩИТ» находятся множество социальных объектов и госучреждений, включая больницы и другие школы. Ранее прокуратура Московской области сообщала, что проверит соблюдение законодательства об охранной деятельности.

Ученик 9-го класса напал на школу с ножом в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа утром 16 декабря. В результате умер четвероклассник, ранения получил охранник учреждения. Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Напавший признал вину.

Никита Черненко