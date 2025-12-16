Фестиваль «Старый Новый Рок» пройдет на новой площадке во Втузгородке

Фестиваль «Старый Новый Рок» проведут 11 января 2026 года в ЦК «Урал», сообщили организаторы мероприятия. Ранее фестиваль проводился в Ельцин-центре, но договориться с площадкой в этом году не удалось.

Вход на мероприятие впервые будет бесплатным. На фестивале выступят молодые группы, лучшие из которых смогут выступить на рок-сцене Ural Music Night. Прием заявок от музыкантов на участие в фестивале продолжится до 20 декабря.

«Старый Новый Рок» проходил в Екатеринбурге ежегодно 13 января с 2000 года. В последний раз его проводили в 2020 году.

Напомним, в Екатеринбурге 2026 год объявлен годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в городе будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли. В частности, главный ледовый городок Екатеринбурга будет посвящен свердловской рок-музыке.

Полина Бабинцева