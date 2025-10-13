В Екатеринбурге ледовый городок посвятят 40-летию Свердловского рок-клуба

Объекты ледового городка в Екатеринбурге в этом году посвятят Свердловскому рок-клубу, который в 2026 году отпразднует 40-летие, сообщили в городской администрации.

В Историческом сквере установят фигуры снеговиков с балалайкой, контрабасом, клавитарой и аккордеоном, а также несколько больших снеговиков-рокеров. В городке появятся посвященные року лабиринты, три маленькие и две средние горки, входные группы, тематическая сцена и стена со световыми виниловыми дисками с названиями уральских групп. Из традиционных новогодних объектов в городке — елка высотой 30 м, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Лошади (символ 2026 года), ледяная чаша и гирлянды, в том числе на деревьях.

Праздничную программу тоже посвятят Свердловскому рок-клубу, кроме того, музыкальная программа будет проводиться на катке на площади 1905 года. По данным мэрии, в этом году каток станет просторнее за счет нового расположения объектов.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Он просуществовал с 1986 по 1991 год. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс». Последней группой, официально вступившей в рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации».

Согласно постановлению мэра Алексея Орлова, ледовый городок будет открыт с 29 декабря по 18 января, а каток — с 5 декабря по 23 февраля. На центральных улицах Екатеринбурга почти на всю зиму запретят розничную продажу алкогольной продукции.

Ирина Пичурина