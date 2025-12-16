Трансляция Верховного суда по делу Долиной набрала более 120 тыс. просмотров

Трансляция судебного заседания в Верховном суде РФ по делу певицы Ларисы Долиной набрала более 120 тыс. просмотров за час. Об этом свидетельствует статистика трансляции, которая ведется на официальном канале Верховного суда во «ВКонтакте». Заседание в Верховном суде началось в 15:00 мск.

Сегодня Верховный суд рассматривает жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках за 112 млн руб. Полины Лурье на нижестоящие инстанции. Осенью Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение Хамовнического районного суда о возвращении квартиры госпоже Долиной законным. Защита певицы направила в Верховный суд возражение на жалобу Полины Лурье и просила закрыть заседание.

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в 2024 году за 112 млн руб. Позже певица объявила, что стала жертвой мошенников и отдала им полученные средства. Суд вернул певице право собственности на недвижимость, после чего госпожа Лурье направила жалобу в Верховный суд. Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице деньги, но та отказалась отозвать жалобу.