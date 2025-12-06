Покупательница квартиры Долиной отказалась отозвать жалобу из Верховного суда

Полина Лурье, покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, не будет отзывать жалобу из Верховного суда. Об этом сообщила адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко. 5 декабря певица пообещала вернуть деньги за недвижимость.

«Мы настаиваем на том, что сделка была действительной»,— сказала адвокат RT. По ее словам, Лариса Долина предложила вернуть 112 млн руб. частями за несколько лет. Полина Лурье не согласна на такие условия, так как сумма будет возвращаться в рассрочку и без учета инфляции.

Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках в 2024 году. Сделка состоялась, но певица заявила, что отдала полученные деньги мошенникам. Под их влиянием она думала, что совершила «фиктивную» продажу недвижимости. Суд вернул певице право собственности на квартиру. Встречный иск госпожи Лурье был отклонен.

