Кассационный суд не вернул Полине Лурье купленную у певицы Долиной квартиру

Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении квартиры певице Ларисе Долиной, которую она продала под влиянием мошенников. Инстанция отклонила жалобу покупательницы жилья Полины Лурье. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Коллегия из трех судей рассматривала жалобу Полины Лурье в закрытом режиме по просьбе юриста певицы. Во время заседания оглашались данные проведенной Ларисой Долиной медицинской экспертизы. Артистка и покупательница ее квартиры в суд не пришли.

В 2024 году Лариса Долина поддалась на уловку мошенников и продала квартиру в Хамовниках рыночной стоимостью 138 млн руб. за 112 млн руб. В марте 2025-го суд удовлетворил иск артистки, требовавшей оспорить продажу квартиры. Суд признал сделку недействительной из-за искажения действительной воли продавца.

Процесс по делу госпожи Долиной проходит в Балашихинском городском суде Подмосковья. Среди участников аферы — Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК).

Подробности — в материале «Ъ» «Народная артистка заняла для мошенников».