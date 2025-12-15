Защита Долиной подала в Верховный суд возражение на жалобу Лурье

Защита певицы Ларисы Долиной направила в Верховный суд возражение на жалобу Полины Лурье, оспаривающей право собственности на квартиру в Хамовниках. Согласно судебной картотеке, возражение адвоката певицы Марии Пуховой зарегистрировано 15 декабря. Оно передано в судебный состав по семейным делам.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Верховный суд 16 декабря рассмотрит жалобу госпожи Лурье на решения нижестоящих судов. Она просит признать законной сделку купли-продажи квартиры.

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в 2024 году, сделка обошлась в 112 млн руб. Позднее певица сказала, что стала жертвой мошенников и отдала полученные деньги им. Суд вернул ей право собственности на недвижимость. Госпожа Лурье направила жалобу в Верховный суд, при этом по документам она осталась собственницей квартиры, писало «РИА Новости». Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице деньги, но та отказалась отозвать жалобу.