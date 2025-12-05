Лариса Долина решила вернуть покупательнице деньги за квартиру

Певица Лариса Долина заявила, что намерена вернуть деньги за квартиру в Хамовниках Полине Лурье. После признания сделки по продаже жилья недействительной женщина осталась не только без потраченных денег, но и без приобретенной квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру», — сообщила госпожа Долина в эфире Первого канала.

В 2024 году певица продала свою квартиру в Москве за 112 млн руб. Полине Лурье. Сделка не состоялась, поскольку Лариса Долина заявила, что отдала деньги за квартиру мошенникам, под влиянием которых совершила «фиктивную» продажу недвижимости. Суд вернул певице право собственности на квартиру, признав Полину Лурье недобросовестным покупателем. Ответный иск госпожи Лурье был отклонен.

