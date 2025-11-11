Чистая прибыль ЧТПЗ сократилась в 2,5 раза в 2025 году

АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) за девять месяцев 2025 года получил чистую прибыль по РБСУ в размере более 9 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше, чем было в январе-сентябре прошлого года. Такие данные представлены в финансовой отчетности компании.

Выручка ЧТПЗ за год сократилась на 9,9 млрд руб. или 28,7%, до 24,7 млрд руб. Валовая прибыль предприятия снизилась на 14,6%, до 4,9 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2024 году акционеры АО «ЧТПЗ» получили дивиденды в сумме почти 20 млрд руб.