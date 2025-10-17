Челябинский завод металлоконструкций планируют продать за 5,2 млрд рублей

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) намерена продать свой пакет акций АО «Челябинский завод металлоконструкций» (ЧЗМК) компании «Таймыр инжиниринг» (Москва). Цена сделки — 5,2 млрд руб. Сообщение о готовящейся продаже опубликовано на официальном сайте ЧЗМК.

Всего планируется продать более 3,27 млн акций, что составляет 96%. Сообщение опубликовано для остальных акционеров АО «ЧЗМК», которые вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения пакета акций на указанных условиях. Соответствующие заявления от миноритариев принимаются до 20 октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2022 году ТМК приобрела контрольный пакет акций ЧЗМК у группы «Синара» за 8,5 млрд руб.

ЧЗМК специализируется на изготовлении сборных конструкций для производственных зданий, объектов транспортной инфраструктуры и общественных сооружений. Завод состоит из четырех сборно-сварочных цехов, оснащенных современным автоматизированным оборудованием. Также на предприятии работает пять конструкторских бюро.

Управляющей компанией АО «ЧЗМК» является АО «ЧТПЗ», владельцем которого ТМК стала в 2021 году. В 2023 году Челябинский завод металлоконструкций получил более 19 млрд руб. выручки и 7,9 млрд чистой прибыли. Сведения о финансовых результатах предприятия за 2024 год отсутствуют.