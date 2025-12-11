Савинова отсмотрела 11 кандидатов в главы свердловского госпиталя для ветеранов

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, представители ведомства и общественных организаций заслушали презентации 11 претендентов на должность начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала. Члены комиссии и конкурсанты определили двух основных кандидатов, один из которых возглавит учреждение на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова (вторая слева)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Татьяна Савинова (вторая слева)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Было важно услышать мнение общественных институтов, которые представляют интересы и бойцов специальной военной операции (СВО), и ветеранских организаций. Это контингент, который является титульным для нашего госпиталя»,— подчеркнула госпожа Савинова.

Она заверила, что по итогам конкурса ряд кандидатов в главы госпиталя пополнят кадровый резерв регионального здравоохранения, а их предложения найдут отражение в проекте постановления областного правительства. «Открытый конкурс, когда все в равных абсолютно условиях, у всех одинаковые задачи, максимально видны управленческие, лидерские и человеческие качества — хороший вариант для определения руководителя в крупном учреждении. Это очень интересный и полезный опыт как для кандидатов, так и для членов комиссии, и для меня»,— добавила замгубернатора.

Ранее, с января 2019 года, учреждение возглавлял Олег Забродин, который в июне 2025-го ушел в отставку «по соглашению сторон». В ноябре Татьяна Савинова впервые в истории свердловской медицины объявила конкурс на пост начальника госпиталя для ветеранов войн. «Мы хотим, чтобы это было соревнование идей по развитию госпиталя. Главная задача, которую я для себя ставлю в рамках конкурса — чтобы будущий руководитель максимально обогатился идеями от других претендентов и мог их использовать»,— сказала она.

Документы от кандидатов принимали в областном минздраве с 5 ноября по 1 декабря. Каждый из 11 претендентов, которых допустили до презентации программы, прошел собеседование, ответил на вопросы комиссии и представил собственную концепцию развития госпиталя. Вторым, заключительным этапом конкурса, станет проведение собеседования с кандидатами в формате деловой игры.

Решение о проведении открытого конкурса было принято после поручения губернатора Дениса Паслера о принятии мер для развития инфраструктуры госпиталя, который в 2026 году отметит 85-летний юбилей, организовать закупку передового оборудования и назначить «квалифицированного управленца на пост руководителя стратегического медицинского учреждения» Свердловской области.

Василий Алексеев