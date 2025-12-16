В метро Екатеринбурга задержали школьника-зацепера

В метро Екатеринбурга задержали 14-летнего школьника, который проехал одну станцию метро на бампере последнего вагона, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Инцидент произошел 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу

«Несовершеннолетний вышел на станции "Площадь 1905 года", встал на бампер хвостового вагона и таким способом прокатился до станции "Динамо"»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Шестиклассника заметили сотрудники метро благодаря камерам видеонаблюдения. Они задержали школьника и передали сотрудникам полиции, которые провели с ним профилактическую беседу. На место также вызвали бабушку мальчика, являющуюся его опекуном. Вместе с законным представителем подростка доставили в отдел полиции № 11 для дальнейшего разбирательства. Правоохранительные органы рассматривают вопрос о постановке мальчика на учет.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов предложил показывать детям-зацеперам тела погибших в ДТП, чтобы остановить их от зацепинга.

О том, какие еще предложения высказывали депутаты в материале «Ъ-Урал» — «Скажите: "Зацеперы — лохи", и не будут они ездить».

Полина Бабинцева