Депутат Андрей Кузнецов предложил показывать детям-зацеперам тела жертв ДТП

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов предложил показывать детям-зацеперам тела погибших в ДТП. Такое предложение он озвучил в эфире телеканала ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Их надо приводить туда, где видно последствия ДТП, когда человека разорвало на куски из-за того, что он попал под трамвай. Чтобы они понимали, вот так они рискуют собственной жизнью и жизнью других людей»,— сказал господин Кузнецов.

По мнению депутата, школьного воспитания сейчас недостаточно, чтобы остановить детей от зацепинга, и необходимо привлекать их к «трудотерапии». Он пояснил, что это поможет им «направить адреналин в нужное русло».

Ранее предложения о том, как бороться с подростками-зацеперами, высказали депутаты думы Екатеринбурга и чиновники администрации на заседании профильной комиссии. В частности, заместитель директора департамента образования Ольга Бабченко предложила создавать пространства, где школьники могли бы «хвастаться аниме-костюмами» и заниматься другими активностями, а депутат Виталий Чачин — установить на транспорт камеры видеонаблюдения и повесить на трамваях таблички «Вас снимает скрытая камера, которая отправляет родителям все ваши действия».

Какие еще предложения высказывали депутаты — в материале «Скажите: "Зацеперы — лохи", и не будут они ездить»

Анна Капустина