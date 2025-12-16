Экспорт ягод из Краснодарского края увеличился на 46,7%

За девять месяцев 2025 года из Краснодарского края экспортировали 450 кг ягод, это на 46,7% больше объема поставок в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В основном ягоды поставляли в Турцию, Грузию и Румынию. По данным министерства, с начала 2025 года на территории Краснодарского края сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали около 2,5 тыс. т ягод, среди которых земляника садовая, голубика, ежевика, малина и другие. В 2024 году объем собранной продукции был таким же.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года Краснодарский край экспортировал около 100 т чая, это на 5,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В основном поставки чая осуществлялись в Казахстан и Беларусь, Абхазию и Узбекистан.

Кроме того, согласно данным на ноябрь 2025 года, в Краснодарском крае с начала осени валовой сбор цитрусовых культур составил 700 кг с площади 1,1 га. Также в течение осени собрали с площади 7,5 га 15,6 т субтропических культур.

Алина Зорина