На Кубани собрали 700 килограммов цитрусовых и 15,6 тонны субтропических культур

В Краснодарском крае с начала осени валовой сбор цитрусовых культур составил 700 кг с площади 1,1 га. Также в течение осени собрали с площади 7,5 га 15,6 т субтропических культур, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве уточнили, что собранную продукцию на экспорт не отправляют.

По состоянию на октябрь 2025 года в регионе количество плодоводов (ИП и юрлиц), выращивающих фрукты и ягоды, виноград, тропические, субтропические, цитрусовые, семечковые, косточковые, масличные культуры, орех, специи, а также культуры для производства напитков, увеличилось в сравнении с октябрем 2024 года на 3,5% — до 1366 организаций. Их выручка за прошлый год превысила 34 млрд руб.

Вячеслав Рыжков