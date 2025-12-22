Апарт-комплекс Cosmos Stay Odyssey Residence в Евпатории получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Первая очередь камерного апарт-отеля Cosmos Stay Odyssey Residence на западном побережье Крыма официально получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Открытие намечено на май 2026 года. Планируемая категория классификации — четыре звезды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Квартал Фото: ГК Квартал

Проект включает десять трёхэтажных секций и 195 апартаментов — от студий до пентхаусов с эксплуатируемой кровлей. Площади варьируются от 29 до 161,7 кв. м, высота потолков — от 2,9 до 4 м. Архитектурная концепция строится на плавных арочных линиях, которые формируют лёгкий, выразительный и по-настоящему курортный характер комплекса. Авторское озеленение территории дополняют реликтовые оливковые деревья возрастом около 300 лет, кипарисы и цветущая глициния.

Здесь создана инфраструктура для отдыха, восстановления и удалённой работы — лаунж-пространства, патио, спортивные зоны, а для семей с детьми — развивающие игровые и сенсорные комнаты. Для гостей предусмотрены три подогреваемых бассейна общей площадью 300 кв. м — по этому показателю в расчёте на номер апарт-отель войдёт в число лидеров среди курортных проектов Крыма. Гастрономическую концепцию воплощают эксклюзивные пространства: авторский ресторан, бутик игристых напитков и кафе-кондитерская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Квартал Фото: ГК Квартал

Апартаменты передадут инвесторам с отделкой в средиземноморском стиле, выполненной из премиальных материалов. Комплектация включает мебель повышенной износостойкости и технику международных брендов.

Управление комплексом возьмёт на себя федеральный оператор Cosmos Hotel Group, обеспечивая стандарты бренда Cosmos Stay и профессиональную эксплуатацию. Для владельцев апартаментов будет действовать гибкая политика проживания: инвестор сможет отдыхать столько, сколько пожелает, в любом доступном номере, включая пентхаусы. Стоимость размещения вычитается из операционной прибыли, что делает модель прозрачной и понятной. До 15 апреля 2026 года на действующие лоты доступна рассрочка* на 12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Квартал Фото: ГК Квартал

Уже объявлено о запуске второй очереди проекта: продажи начнутся в третьем квартале 2026 года. Общая инфраструктура свяжет весь апарт-отель воедино. Центральным элементом второго этапа станет новый термальный комплекс площадью 2,5 тыс. кв. м, который усилит круглогодичную привлекательность локации. Также идет проектирование конференц-зала на 350 человек и детского центра площадью 600 кв. м.

Cosmos Stay Odyssey Residence формирует новый стандарт курортной недвижимости на западном берегу Крыма, сочетая архитектурную выразительность, профессиональное управление и современную инфраструктуру отдыха 365 дней в году.

При покупке апартаментов в проекте «Одиссей» юридические лица и индивидуальные предприниматели — плательщики НДС — вправе заявить налог к вычету в установленном законодательством порядке.

Узнать подробности можно по телефону +7 (800) 707-75-84

* Рассрочка предоставляется застройщиком — ООО СЗ «Одиссей» и не является кредитом.



Полная стоимость объекта составляет 16 395 600 руб., включая стоимость объекта, ремонта и оснащения.

Первоначальный взнос — 5 873 400 руб.

Сумма, предоставляемая в рассрочку, — 10 522 200 руб.



Срок рассрочки — Срок рассрочки — 12 месяцев Платежи вносятся ежемесячно в соответствии с графиком, установленным договором.



Окончательные условия предоставления рассрочки, состав платежей и их размер определяются договором с застройщиком. Предложение не является публичной офертой.

Адрес: Крым Республика, Город Евпатория

https://odyssey-residence.ru



Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф