Трамп признал, что Украина потеряла территории

Журналист спросил у президента США Дональда Трампа, зачем Украине вообще соглашаться на территориальные уступки при подписании мирного договора. На этот вопрос господин Трамп ответил, что Украина потеряла территории, о которых идет речь. При этом господин Трамп пообещал, что США и Европа намерены обеспечить Украине гарантии безопасности, чтобы конфликт не возобновился.

«Если быть честным, они уже потеряли территорию... Но что касается гарантий безопасности — мы над этим работаем с Европой... Мы занимаемся вопросом гарантий безопасности, чтобы война не началась снова. Мы не хотим, чтобы война разгорелась опять — как, например, в случае с Таиландом и Камбоджей»,— заявил господин Трамп во время общения с прессой в Белом доме (трансляцию вел Fox News).

По сообщениям мировых СМИ, Киев отказывается принять ключевое предложение США по Донбассу. Несмотря на это, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам обсуждения условий будущего мира с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон и Киев добились «значительного прогресса» на недавних переговорах в Берлине. Следующий этап переговоров Украины и США, по данным Axios, пройдет в Майами в ближайшие выходные.

Подробнее — в материале «Ъ» «Берлинские уговоры».