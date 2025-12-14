Таиланд ввел комендантский час в провинции из-за боевых столкновений с Камбоджей

Власти Таиланда объявили о введении комендантского часа в юго-восточной провинции Трат из-за боевых на границе с Камбоджей. Об этом сообщили таиландские власти, передает агентство Reuters.

С тех пор как Камбоджа 13 декабря подтвердила свою готовность к прекращению огня, столкновения продолжаются непрерывно, заявил на пресс-конференции представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири. Таиланд открыт для решения ситуации дипломатическим путем, но «Камбоджа должна сначала прекратить враждебность, прежде чем мы сможем начать переговоры», сказал министр.

Комендантский час распространяется на пять районов провинции Трат. Ранее военные ввели аналогичные меры в таиландской провинции Сакэу — они остаются в силе.

В субботу Таиланд заявил, что уничтожил мост, который Камбоджа использовала для доставки тяжелого вооружения и другой техники в регион, передает агентство. Кроме того, тайская сторона начала операцию по уничтожению артиллерии в камбоджийской провинции Кахконг. В свою очередь, Камбоджа обвинила Таиланд в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

Бои на границе Таиланда и Камбоджи возобновились 8 декабря. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. 13 декабря из-за боевых действий Камбоджа закрыла сухопутную границу с Таиландом. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились прекратить огонь и вернуться к соблюдению мирного соглашения, которое они подписали в конце октября. К остановке боевых действий призывали и власти Малайзии, однако столкновения на данный момент не прекратились.