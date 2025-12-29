Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Какие его голы…

Александр Овечкин завершил одну погоню и продолжает другую

Хоккеисты Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Хоккеисты Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеисты Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Пожалуй, наиболее резонансное спортивное событие уходящего года произошло 6 апреля. Именно тогда состоялся матч «Вашингтон Кэпиталс» и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отнял снайперский рекорд у знаменитого канадца Уэйна Гретцки, большинство достижений которого принято считать вечными.

Сейчас (по состоянию на 29 декабря) на счету 40-летнего россиянина уже 912 голов. А если учитывать помимо матчей регулярного чемпионата и матчи play-off, то 989. По этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталс» еще отстает от Гретцки на 27 шайб. Иными словами, у российской легенды есть шансы обойти канадскую в нынешнем сезоне.

Шансов взойти на вершину у Овечкина нет в классификации бомбардирской — той, где учитываются очки в регулярных чемпионатах. Но и здесь россиянин располагается чрезвычайно высоко. Оформив хет-трик в ворота «Монреаль Канадиенс» 21 ноября, он ворвался в первую десятку этого перечня. Возглавляет его Уэйн Гретцки с 2857 очками. В активе Александра Овечкина 1656 баллов. Из действующих игроков его опережает только Сидни Кросби (1725).

Рекорд Овечкина

Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

