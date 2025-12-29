Какие его голы…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Пожалуй, наиболее резонансное спортивное событие уходящего года произошло 6 апреля. Именно тогда состоялся матч «Вашингтон Кэпиталс» и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отнял снайперский рекорд у знаменитого канадца Уэйна Гретцки, большинство достижений которого принято считать вечными.

Сейчас (по состоянию на 29 декабря) на счету 40-летнего россиянина уже 912 голов. А если учитывать помимо матчей регулярного чемпионата и матчи play-off, то 989. По этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталс» еще отстает от Гретцки на 27 шайб. Иными словами, у российской легенды есть шансы обойти канадскую в нынешнем сезоне.

Шансов взойти на вершину у Овечкина нет в классификации бомбардирской — той, где учитываются очки в регулярных чемпионатах. Но и здесь россиянин располагается чрезвычайно высоко. Оформив хет-трик в ворота «Монреаль Канадиенс» 21 ноября, он ворвался в первую десятку этого перечня. Возглавляет его Уэйн Гретцки с 2857 очками. В активе Александра Овечкина 1656 баллов. Из действующих игроков его опережает только Сидни Кросби (1725).